Hoogste aantal klachten ooit voor BBC: 110.000 kijkers ontevreden over berichtgeving prins Philip

Royalty Britse prins Philip overleden op 99-jarige leeftijd

9 april De Britse prins Philip is deze ochtend overleden. Dat meldt het koninklijk paleis, die ook liet optekenen dat de hertog van Edinburgh vredevol gestorven is in Windsor Castle. De echtgenoot van koningin Elizabeth II werd 99 jaar oud, en was 73 jaar getrouwd met de Britse monarch.