Hofdame van Buckingham Palace stapt per direct op na rel rond racisme

Ngozi Fulani, geboren in Groot-Brittannië, deelt de conversatie die ze met de betreffende vrouw had op sociale media. Ondanks dat ze meerdere keren aangaf Britse te zijn, bleef de medewerker vragen naar waar ze ‘werkelijk’ vandaan kwam. Op Twitter reageren veel mensen geschokt en krijgt Ngozi veel steun.

In een tweede bericht schrijft ze bewust de naam van de vrouw niet bekend te willen maken. “Ja, dit was aanstootgevend, maar het heeft geen zin haar te noemen en te schande te maken. Dat zou ons net zo erg maken. Wij geven er de voorkeur aan dat dit vriendelijk wordt afgehandeld.”

Buckingham Palace reageert

Buckingham Palace reageert geschokt op het incident. Het hof noemt de opmerkingen van de vrouw “onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig”, zo staat in een verklaring die aan Britse media is gestuurd. Het hof zegt de kwestie uiterst serieus te nemen en heeft een onderzoek ingesteld. Ook is er contact opgenomen met Fulani en is ze uitgenodigd om langs te komen om haar ervaringen persoonlijk te delen. De hofdame in kwestie heeft haar excuses aangeboden. Volgens het paleis worden “alle leden van de hofhouding herinnerd aan aan het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid dat ze te allen tijde moeten handhaven”.