Hofdame die ook meter is van prins William moet Buckingham Palace verlaten, na beschuldigingen van racisme

Buckingham Palace reageert

Buckingham Palace reageert geschokt op het incident. Het hof noemt de opmerkingen van Lady Susan Hussey. “onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig”, zo staat in een verklaring die aan Britse media is gestuurd. Intussen heeft ook prins William zelf op het voorval gereageerd. “Ik was zeer teleurgesteld toen ik hoorde wat er gisteren is gebeurd”, aldus de woordvoerder van de prins. “Ik was er zelf uiteraard niet bij, maar racisme heeft geen plaats in onze maatschappij. De commentaren waren onaanvaardbaar, dus het is correct dat de persoon in kwestie onmiddellijk ontslag heeft genomen.”