Hoezo, prins George? Prinses Kate had compleet andere naam voor zoon

Royalty Queen Elizabeth was niet onder de indruk van Kate: “Zoek een fatsoenlij­ke job”

Kate Middleton (41), de prinses van Wales, kreeg in haar beginjaren met prins William (41) zowel bewondering als kritiek. Terwijl ze genoot van het koninklijke leven, was koningin Elizabeth niet onder de indruk van haar professionele achtergrond. Dat staat te lezen in de nieuwe biografie ‘Kate: The Future Queen’, die binnenkort verschijnt in het Verenigd Koninkrijk.