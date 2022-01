Hoewel jubileumjaar van de Queen overschaduwd wordt door schandalen: “Andrew blijft haar steun en toeverlaat”

Royalty Nam de Queen de titels van Andrew af om het fortuin van de monarchie veilig te stellen? “Ze heeft opgetreden als staats­hoofd, niet als moeder”

De kogel is door de kerk. Prins Andrew (62) moet zijn militaire titels en koninklijke patronages inleveren. Een moeilijke, maar te verwachten sanctie van de Queen (95). “Er moest een beslissing genomen worden. Alles wat het koningshuis deed, werd overschaduwd.” Voor de hertog van York, de lievelingszoon van koningin Elizabeth, is het een bittere pil om te slikken. De lijdensweg van de Britse royal is ook nog lang niet voorbij. Wellicht moet hij nog andere privileges inleveren, ook financieel staat hij er allesbehalve goed voor.

14 januari