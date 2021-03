Hoeveel lijkt ons koningshuis op The Firm? “Claire kan gewoon boodschappen gaan doen in de supermarkt”

Meghan werd na haar huwelijk opgeslokt door The Firm - het koninklijk paleis dat haar een verstikkend keurslijf aandeed. Ze moest zelfs haar rijbewijs en paspoort inleveren. Zij en Harry voelden zich in de steek gelaten door de entourage van de koningin. Niet Meghan en haar problemen waren van belang, enkel het instituut is dat. De monarchie is heilig en daarvoor moet alles wijken. Ondenkbaar in ons land, zegt royaltywatcher Mario Danneels. “Onze royals hebben veel meer vrijheid, omdat buiten de landsgrenzen niemand hen kent. Er is niemand uit de entourage die meekijkt naar wat ze doen. Het beste voorbeeld is Claire, net zoals Meghan de vrouw van een rebelse prins op overschot: zij gaat elke zondag in het dorp van haar ouders naar de mis en ze doet haar boodschappen in de supermarkt. Geen haan in het paleis die ernaar kraait”.