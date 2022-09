Hoe wordt het lichaam van Queen Elizabeth 10 dagen lang bewaard?

Tijdelijke balseming

Hoe wordt het lichaam van koningin Elizabeth II dan bewaard? Vermoedelijk is er een bepaalde vloeistof in de slagaders en bloedvaten van de overleden Britse monarch gespoten. Om ervoor te zorgen dat de vloeistof zich gelijkmatig over het lichaam van de overledene verdeelt, gebruiken artsen een gespecialiseerd apparaat om de stof in te brengen in de bloedvaten. Als de doorbloeding niet goed genoeg is, worden andere methoden gebruikt om deze stoffen in het lichaam te krijgen. Bij het balsemen van een lichaam wordt de ontbinding wel alleen vertraagd. Uiteindelijk zal het lichaam van koningin Elizabeth vergaan. Het balsemen van lichamen is bovendien een techniek die bij royals wel vaker toegepast wordt. Net omdat het lichaam van de persoon in kwestie vaak op een later tijdstip begraven wordt.