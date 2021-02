Hoe vergaarde de Queen fortuin van 305 miljoen euro? Zo verdienen de Britse royals hun inkomsten

Record­straf van 43 jaar voor beledigen van Thaise koninklij­ke familie: “Waarschu­wing voor proteste­ren­de burgers”

19 januari In Thailand is dinsdag een vrouw veroordeeld tot 43 jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de Thaise koninklijke familie. Het gaat om de zwaarste straf die in het koninkrijk ooit is opgetekend voor majesteitsschennis.