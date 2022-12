Hoe reageert Buckingham Palace op Netflixdocu ‘Harry en Meghan’?

Royalty Koningin Máxima verrast met passie voor borduren: "Het heeft vele kanten en geeft voldoening”

De droom van koningin Máxima is woensdag in vervulling gegaan met de onthulling van de nieuwe gordijnen voor het koninklijk paleis. In het TextielMuseum in Tilburg opende de koningin de tentoonstelling ‘Koninklijk borduren - verhalen en vakmanschap’. Een extra betekenisvol moment voor de Nederlandse koningin, want zij is al veel langer gebeten door borduren. "Waarom niet? Handwerken heeft zo veel kanten, het geeft voldoening.’’

