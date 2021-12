Hoe prinses Charlene al haar krediet verspeelt in Monaco: “Wij betalen haar, dus moet ze hier zijn”

Royalty Prins Albert van Monaco is “woedend” na uitspraken van ex-vrien­din over prinses Charlène

Prins Albert van Monaco (63) is naar eigen zeggen “woedend” over de opmerkingen die zijn ex-vriendin, Nicole Coste (49), gemaakt heeft over zijn vrouw prinses Charlène. In de Franse media had Nicole, de moeder van Alberts oudste zoon Alexandre (18), zich uitgelaten over haar relatie met de vorst van Monaco, waarbij ook prinses Charlène meermaals ter sprake kwam.

