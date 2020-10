Hoe Menno de vakantie van de Nederlandse royals binnen 3 uur verpestte: “De Oranjes zijn niet blij met mij”

Royalty REPORTAGE. Een lach en een traan: in een kille aula kwam de nieuwe prinses haar tas ‘emotionele bagage’ achterla­ten

6 oktober In een aula waar een kwartier eerder nog studenten met hangende schouders naar buiten tsjokten, stapt Delphine twee minuten over twee naar binnen. Rug recht, schouders naar achteren, coiffure in de plooi. De nieuwe prinses toont weinig emoties. Tot iemand vraagt of haar man in het team zit. Ze zwijgt een seconde. Meester Alain De Jonge schuift haar een papieren zakdoek toe. Verslag van een opmerkelijke persconferentie. “Ik ga niet op mijn knieën om erkenning smeken.”