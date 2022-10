Hoe Mathilde niet alleen van België, maar ook een beetje van Litouwen is: koningin gaat in Vilnius op zoek naar haar roots

RoyaltyKoningin Mathilde (49) is op staatsbezoek in Litouwen op zoek gegaan naar haar roots daar. Via haar grootmoeder stamt ze af van een invloedrijk adellijk geslacht uit de Baltische staat. Ze leerde ook veel bij over het bewogen leven van haar geliefde oma, die verschillende keren op de vlucht moest slaan en stierf in een verkeersongeval.