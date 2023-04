Hoe Laurent alles doet voor aandacht: “Hij gaf zijn nummer aan eender wie, zeker aan blonde vrouwelijke journalistes”

Royalty Kinderen van Camilla zorgen voor frustratie in Buckingham Palace: “Camilla wil zich nog eens laten gelden”

Het is verscheidene Britse royaltywatchers opgevallen: Tom Parker Bowles (48) en Laura Lopes (45), de kinderen van koningin-gemalin Camilla Parker Bowles (75), duiken de laatste tijd wel héél vaak op in de paleizen in Londen. Niet alleen in Clarence House, waar Camilla met koning Charles III (74) woont, maar ook in Kensington Palace en Buckingham Palace zelf. Tot grote frustratie van sommige royals. Wat is er aan de hand? “William vindt dat Camilla’s kinderen wel héél veel privileges krijgen.”