Hoe koning Boudewijn diplomatieke rel veroorzaakte voor staatsbegrafenis van Queen Elizabeths vader

Op 6 februari 1952 overleed de vader van Queen Elizabeth aan de gevolgen van longkanker. Hij kreeg een grote staatsbegrafenis, die net als nu door vele hoogwaardigheidsbekleders en gekroonde hoofden werd bijgewoond. Onze toenmalige koning Boudewijn was echter niet aanwezig, officieel omdat hij Groot-Brittannië nog niet had bezocht als Belgische koning en het protocol zijn komst in de weg stond. Maar in realiteit was er meer aan de hand: Boudewijn weigerde pertinent om te gaan omdat koning George VI en diens eerste minister Winston Churchill harde kritiek hadden geuit aan het adres van zijn vader, Leopold III. Die had vanwege de beruchte koningskwestie de Belgische troon moeten afstaan, maar Boudewijn had hem altijd blijven verdedigen.

De Belgische regering probeerde koning Boudewijn nog te overhalen om toch naar Londen te gaan. De toenmalige eerste minister ging op den duur bijna letterlijk op zijn knieën zitten. Maar koning Boudewijn bleef weigeren. “Het is met reden dat de Belgische koningen weleens de ‘koppige Coburgs’ worden genoemd’, verduidelijkt royaltykenner Joëlle Vanden Houden. “Eens zij hun gedacht gemaakt hebben, is het zeer moeilijk om daar vanaf te wijken. En daar was Boudewijn ‘kampioen’ in. Hij was een heel sympathieke koning, maar eens hij zijn zinnen ergens op zette, dan was hij onverwurmbaar. Dat Churchill zo hard was voor zijn vader, had voor Boudewijn de deur dichtgegooid.”

Grote verontwaardiging

Er ontstond grote verontwaardiging over het feit dat Boudewijn de staatsbegrafenis zou overslaan. Uiteindelijk werd Boudewijns broer Albert, toen nog prins, dan maar naar Londen gestuurd. De sfeer tussen de Belgische koninklijke familie en de Windsors zakte door de diplomatieke rel even onder het vriespunt, al kwam er gelukkig snel verbetering. Een jaar later was Boudewijn immers al milder gestemd, en woonde hij de begrafenis bij van koningin Mary, Georges moeder, in St George’s Chapel op het domein van Windsor bij.

Daarna werd de dooi voorgoed ingezet: in 1960 stuurde de Queen haar zus, prinses Margaret, naar het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Drie jaar later trokken zij op staatsbezoek naar Groot-Brittannië, en in 1966 landden Elizabeth en Philip in België. Ze kwamen ook terug in 1980, voor de 150ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, en in 1993 voor een bezoek aan het slagveld van Waterloo. Wat Elizabeth echter niet kon vermoeden, was dat ze amper twee maand later weer naar Brussel zou moeten afreizen voor de begrafenis van koning Boudewijn. Het is wel altijd de enige buitenlandse begrafenis gebleven die de Queen ooit heeft bijgewoond.

