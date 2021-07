Hoe Kate Middleton haar kleerkast gebruikt om het publiek aan haar kant te krijgen: “Ze ziet er al 10 jaar hetzelfde uit, dat is een tactiek”

Kate tilt het begrip ‘tijdloos’ naar een ander niveau. Dat blijkt uit enkele foto’s van de hertogin die royaltyfans naast elkaar hebben gelegd: eentje van Wimbledon in 2011, eentje op dezelfde locatie in 2021. De conclusie: tien jaar later is er nog geen haar uit de plooi gevallen bij de hertogin van Cambridge. Sterker nog, er zijn amper verschillend te spotten. Ook op een kiekje waarop ze naast haar echtgenoot prins William te zien is, lijkt alleen haar jurk van kleur veranderd.