Hoe het jawoord van ‘Queen Mother’ Elizabeth en koning George de Britse monarchie redde

De geschiedenisboeken noemen haar ‘een verleidster’, of een gehaaide socialite. De vrouw die een koning zover kreeg dat hij een volledig nieuwe religie uitvond om met haar naar bed te gaan. Maar op 19 mei, bijna 500 jaar geleden, verloor ze alsnog haar hoofd op het kapblok. Het levensverhaal - en vooral de dood - van Anne Boleyn houdt ons vandaag nog altijd in de ban. Zo doken er pas nog documenten op waaruit blijkt dat ze haar tijd in gevangenschap doorbracht met... shoppen. Wie was Anne écht, en hoe is het zover gekomen? “De koning kon nog maar aan één ding denken: seks met Anne Boleyn.”