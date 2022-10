Hoe gaat het nog met de geliefde dieren van Queen Elizabeth?

Royalty Britten verdeeld over besparings­plan­nen Charles: “Alleen met een grootse kroning kunnen we indruk maken”

Aanvankelijk klaagde men dat de monarchie te duur was geworden, maar nu koning Charles (73) aan het besparen is geslagen, is het ook niet goed. Verschillende critici spreken zich namelijk uit over het imago van Groot-Brittannië, dat wel eens aangetast zou kunnen worden door de ‘simpele kroning’ van de nieuwe monarch.

8:44