Hoe gaat het nog met de geliefde dieren van Queen Elizabeth? “Ze zijn intussen aan elkaar gewend”

Royalty “De begrafenis van koningin Elizabeth bracht zijn trauma naar boven”: royaltyken­ner doet prins Harry’s boekje open

Tom Bower (76) verdiept zich als ‘BBC’-journalist en schrijver al jaren in de wereld van de royals. Prins Harry (38) en vrouwlief Meghan Markle (41) ontsnappen er niet aan, ook zij belanden onder het vergrootglas in zijn boek ‘Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors’. En daar trekt Bower opmerkelijke conclusies uit. Van Harry’s trauma’s tot het “geniale" plan van Meghan om hem voor haar te winnen. “Harry is psychisch beschadigd door Diana’s dood en de behandeling van Charles”

8 oktober