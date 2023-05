Hoe een legendarische Schotse steen een sleutelrol speelt in de kroning van Charles III

ROYALTY Sarah Ferguson vol lof over The Queen: “Ze was meer een moeder voor mij dan mijn eigen moeder”

Sarah Ferguson (63), ex-vrouw van de Britse prins Andrew en schrijfster van romantische romans, is nog steeds lovend over haar ex-schoonmoeder. “The Queen was meer een mama voor mij dan mijn eigen moeder”, aldus de Hertogin van York in ‘The Daily Mail’.