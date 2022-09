Hoe een buitenechtelijk kind prinses Anne en Mark Phillips verloste van hun huwelijk: “Ze waren in stilte ongelukkig”

Hun liefdesverhaal begint zoals dat van vele andere royals: met een toevallige ontmoeting tijdens een groot event. Mark en Anne leerden elkaar kennen dankzij hun gedeelde liefde voor paarden. Ze waren allebei fervente ruiters, die uren in de stallen konden spenderen. Mark kwam aan de bak als legerkapitein én was actief in de topsport. Hij nam uiteindelijk zelfs deel aan de Olympische Spelen in 1972. Het was in 1968 in Mexico City, dat ze beiden de lokale paardenraces bijwoonden. De vonk sloeg meteen over, want kort daarna begon het koppel te daten.