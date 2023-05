“Hij zit gevangen in zijn eigen paleis”: waarom de ‘treurkoning’ van Cambodja nooit de troon wilde

RoyaltyGroot feest in Cambodja, of toch niet? Koning Norodom Sihamoni vierde vorige week zijn 70ste verjaardag. Maar in plaats van festiviteiten vol vreugde en enthousiasme, hangt er een sluier van droefheid en melancholie over het paleis. Hoewel Sihamoni op papier wel monarch is, verlangde hij nooit naar de troon en voelde hij zich nooit comfortabel in zijn rol. Maak kennis met de onwillige koning die gecontroleerd wordt door waakhonden en achtervolgd wordt door geruchten over zijn geaardheid. “Hij is niet gelukkig en zou graag ergens anders zijn.”