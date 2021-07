“Hij verdient miljoenen, zijn familie betaalt de prijs”: Britten zien lucratieve memoires van prins Harry met lede ogen aan

“Ik schrijf dit niet als de prins die ik was toen ik geboren werd, maar als de man die ik ben geworden.” Wel, technisch gezien schreef hij helemaal niets. De voorlopig titelloze memoires van Harry werden namelijk gepend door de Pulitzer-winnende ghostwriter J.R. Moehringer, maar we weten uiteraard wat hij bedoelt. Dat hij zich voorgoed heeft losgerukt van de Britse monarchie en alles dat daarmee te maken heeft. Hij is niet langer ‘de Britse prins’, maar wat is hij dan wel? Daar komen we binnenkort achter in het nu al meest gevreesde boek van 2022. Want waar zijn fans niet kunnen wachten om hun honger naar inside-informatie te stillen, bibbert de PR-afdeling van Buckingham Palace collectief in zijn schoenen. Na het beruchte interview met Oprah Winfrey en de Apple tv-reeks waarin Harry beweerde dat zijn vader hem niet correct heeft opgevoed, hadden ze daar vast gehoopt dat het ergste achter de rug was.