“Hij speelde met haar voeten": eerste grote liefde Kate Middleton brak haar hart

Ook het idee dat ze prins William achterna reisde naar Firenze, vinden haar vrienden belachelijk. Meer nog: Kate had haar zinnen gezet op een andere man. Harry Blakelock, met wie ze in de periode op Marlborough een relatie had gehad. Haar eerste grote liefde, zo je wil. “Toen Kate in Firenze aankwam, was ze nog verslingerd op Harry. Ze praatte constant over hem", klinkt het. “Het lijkt erop dat hij wel wat met haar voeten heeft gespeeld. De ene keer was hij wel geïnteresseerd in haar, de andere keer niet meer. Ze was dan ook constant bezig over hoe ze hem terug kon krijgen. Hij was ook in Firenze op dat moment, maar volgens mij is er toen niets gebeurd. Ondanks alle mannelijke aandacht, was ze erg verlegen als er jongens in de buurt waren", vertelt de vriend. “Heel wat jongens vonden haar aantrekkelijk, maar wanneer ze haar benaderden, was ze altijd erg beschaamd en verlegen.”