Hij scoorde maar liefst vijf doelpunten: prins Harry wint polotoernooi voor het goede doel

RoyaltyPrins Harry (37) deed donderdag voor het goede doel mee aan een polotoernooi in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado. Het jaarlijkse evenement werd georganiseerd door Sentebale, een organisatie waarvan de hertog van Sussex mede-eigenaar is en die zich inzet voor mensen met hiv in de Afrikaanse landen Lesotho en Botswana.