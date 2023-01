“Hij knikt, maar zijn gezicht zegt iets anders”: lichaamstaalexpert analyseert interview met prins Harry

Royalty “William sloeg me tegen de grond”: prins Harry legt bom onder Buckingham Palace in biografie ‘Reserve’

De Britse prins Harry (38) vertelt in zijn autobiografie ‘Reserve’ (‘Spare') dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William (40) had, uitliep op geweld, schrijft ‘The Guardian'. De krant beschikt over een exemplaar van het boek, dat volgende week verschijnt. En ook bij het Amerikaanse ‘Page Six’ claimen ze al een fragment te hebben gelezen. Daarin heeft de prins het over het nazikostuum dat hij op een verkleedfeestje droeg.

