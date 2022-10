Hij kan er zelf om lachen: Koning Charles maakt grapje over zijn ‘pennenfiasco’

Het temperament van Charles ging nogal over de tongen nadat hij het guldenboek in Noord-Ierland ging ondertekenen, als nieuwe koning van het land. Tijdens het tekenen merkte hij dat zijn pen lekte. De man, die zowel het verdriet om zijn moeder nog moest verwerken én plots de nieuwe leider van de natie was, wankelde onder de stress. “Ik kan dit verdomde ding niet verdragen!”, barstte hij uit. “What they do, every stinking time.”