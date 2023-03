“Hij is een opportunistische rioolrat”: scheiding van Spaanse prinses Cristina draait uit op bitse geldstrijd

Royalty Arrogantie, geweld en racistisch gedrag: ‘schandaal­neef’ Froilán brengt Spaanse royals in verlegen­heid

Nu hij zijn vader Juan Carlos (85), zus Cristina (57) en haar ex-man Iñaki (54) buitenspel heeft gezet, is het de jongste generatie van koning Felipe’s familie die schandaal schopt. De politie onderzoekt de rol van zijn neefje - vierde in lijn voor de troon - in een straatgevecht met messen. Wie is de eeuwig feestende Froilán, die in Spanje al jaren de voorpagina’s haalt met crimineel gedrag? “‘Hou je smoel, rot-Chinees!’, riep hij in een pretpark. Hij was 16.”