"Hij is de fitste man die ik ken, maar ik wil dat hij ook fit blíjft": drukke werkschema van koning Charles baart familie zorgen

Royalty “Ik heb nog nooit zo’n gekreun gehoord als toen”: zo gruwelijk kwamen Charles I en II aan hun einde

Hij is de derde Britse koning onder de naam Charles, maar het is te hopen dat het levenseinde van koning Charles III (74) iets minder turbulent zal zijn dan dat van z'n voorgangers. Die kwamen namelijk allebei op een gruwelijke manier aan hun einde. De ene onthoofd wegens hoogverraad, de andere mismeesterd door z'n eigen dokters. “Als hij een gewone man was geweest, had hij waarschijnlijk een kalmer levenseinde gehad.”