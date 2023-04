“Hij heeft wel even een losbandig leven geleid”: pleegouders van prins Laurent spreken voor het eerst

ROYALTYVan 1977 tot 1980 verbleef prins Laurent bij Guido en Maya Cleiren. Het kinderloze echtpaar uit Wilrijk gaf de prins drie jaar lang een warme thuis, toen hij naar de middelbare school ging in Antwerpen. In de vierdelige Canvasdocumentaire ‘Prins Laurent - prins op overschot’ spreken ze voor het eerst over hun band met de royal. “Hij zegt nog altijd dat hij bij ons zijn mooiste jaren heeft meegemaakt.”

De 13-jarige Laurent trok in 1977 in bij Guido en Maya Cleiren. Het boterde ontzettend goed tussen de prins en zijn nieuwe ouders. “We vonden het heel leuk. We hadden opeens een kind waar we nooit van konden dromen. Het was uitgesloten dat we kinderen konden krijgen en nu hadden we er dan toch één”, klinkt het bij Maya Cleiren in de documentaire. En ook de prins was heel gelukkig: hij had voor het eerst stabiliteit en aanwezige ouders. “We er waren voor hem en we waren veel thuis. Ik denk dat dit heel veel deugd deed.” Het koppel sprong ook altijd in de bres voor hun pleegzoon. Ze ergerden zich namelijk aan de mensen die Laurent schaduwden als de prins zelf. Daarom durfde Maya weleens door een rood licht rijden. Op die manier kon ze hen afschudden én dat vond Laurent fantastisch.

De pleegouders behandelden Laurent als hun eigen zoon. Elke dag zaten ze samen aan tafel om te eten en ook de huishoudelijke klusjes werden gedeeld. Al was de prins geen fan van de afwas. Hij probeerde die taak telkens te ontwijken door naar het toilet te verdwijnen. Maar dat pakte niet altijd. “Dat is niks, zeiden we dan, de afwas blijft wel staan voor u. Eigenlijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen, want Laurent heeft Claire waarschijnlijk leren kennen tijdens de afwas. Dus eigenlijk hebben we daar een goede zaak aan gedaan.”

Verwende puber

Op de schoolbanken maakte de prins er wel een zootje van. Zo werd Laurent elk jaar gedelibereerd dankzij zijn buizen. Dat had ook te maken met het feit dat de prins de Nederlandse taal niet machtig was. Maar in zijn warme nest in Antwerpen was hij niet de verwende puber die hij op de school kon zijn. Laurent legde bijna elke dag een briefje op tafel om zijn pleegouders een goede dag te wensen.

Volledig scherm Guido en Maya Cleiren. © VRT

Daarnaast leerden Guido en Maya de prins een aardig stukje Nederlands. Het koppel had dan ook van het hof een duidelijke opdracht gekregen: leer hem ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’. Maar toch sprak Laurent af en toe plat Antwerps. “Dat deed hij om ons te ergeren. Als ik hem zo hoorde praten, was ik altijd bang dat hij dat ook thuis in Laken zou doen en dat Albert en Paola zouden denken dat we ons taak niet ernstig namen. Maar dat deed hij nooit. Hij wilde ons niet in verlegenheid brengen.”

Mooiste jaren

Na een periode van drie jaar moest Laurent zijn pleegouders verlaten. De prins moest een nieuw hoofdstuk starten aan de Koninklijke Cadettenschool. Na vijf jaar humaniora en veel goede wil van zijn leerkrachten, kon de prins alleen een diploma lager middelbaar voorleggen. Het gelukkige gezin uit Wilrijk viel uit elkaar. Maar toch zal de prins voor altijd een beetje de zoon van Guido en Maya blijven. “Hij zegt nog altijd dat hij bij ons zijn mooiste jaren heeft meegemaakt. We wisten dat hij hier niet eeuwig zou blijven, maar met iemand als Laurent hoop je daar stiekem wel op.”

Vandaag hebben Maya en Guido nog regelmatig contact met de prins. Het koppel was dan ook zeer blij toen Laurent Claire voorstelde aan hen. “We vonden dat wel heel belangrijk: met wie gaat hij afkomen? Want hij had wel even een losbandig leven geleid.”

De docureeks ‘Laurent - Prins op overschot’ is vanaf 19 april te zien op Canvas. Het gelijknamige boek is een uitgave van Borgerhoff & Lamberigts.

