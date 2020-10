Hij deed alles wat er streng verboden is: prins Azim van Brunei, zoon van de sultan, op 38-jarige leeftijd overleden

Koning Wil­lem-Alexan­der breekt vakantie Grieken­land af na ophef: “Reacties zijn heftig, die raken ons”

16 oktober De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons.”