“Hij beklom meer venusheuvels dan rotsen”: werd het seksleven van koning Albert I hem fataal?

Royalty KIJK. ‘Prinses Shuffle’: het subtiele voetenwerk van Kate Middleton gaat viraal

Een oude video van de prinses van Wales gaat viraal op TikTok. Kate Middleton had tijdens haar bezoek in Kopenhagen in februari 2022 een fotosessie met de Deense koningin Margrethe en kroonprinses Mary. Wanneer de koningin haar vroeg om dichterbij te komen, begon Kate subtiel met haar voeten te schuiven. Fans van het Britse koningshuis zijn helemaal weg van het voetenwerk. “Dit is hoe je onopgemerkt naar iemand toe schuift”, klinkt het.