Het was de lievelingsplek van Tina Turner, maar in Zwitserland vond ook grote koninklijke tragedie plaats

Mediawatchers "Tina Turner heeft ooit staan liften op de E40"

De ‘Queen of Rock’n Roll’ is niet meer. Gisteren stierf Tina Turner op 83-jarige leeftijd in haar huis in Zwitserland na een slepende ziekte. De Mediawatchers praten met muziekkenner Jos Van Oosterwyck, die Tina ooit in Tien Om Te Zien kon krijgen. “Na haar optreden viel haar limousine in panne. Tina heeft toen staan liften op de E40”, herinnert hij zich. Luister hierboven naar het volledige verhaal in de podcast ‘De Mediawatchers’.