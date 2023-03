“Het voelde alsof ik een fout gemaakt had door deel te nemen aan z'n huwelijk”: père Gilbert over z'n vriendschap met prins Laurent

RoyaltyHij zegende twee decennia geleden het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire in, en ook vandaag behoort Guy Gilbert (88) nog tot het kransje vertrouwelingen van de excellentie. “We gingen al vaak samen naar Lourdes”, vertelt de Franse priester in een uitvoerig gesprek met Paris Match. “En ieder jaar komt het gezin bij mij langs, in de Provence.”

Hij werd bij onze zuiderburen al meermaals gefêteerd voor z’n werk met kwetsbare jongeren, maar in ons land is Père Gilbert vooral gekend als dé rock’n rollpriester bij uitstek. Eentje die het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire een stevige geut cool meegaf, en daar ook vandaag nog trots op is. “Het is een buitengewone herinnering”, vertelt Gilbert aan het Franse weekblad Paris Match. “Toen ik in Brussel aankwam voor die bruiloft, ging mijn koffer kapot op het perron in Brussel-Zuid. Hij viel open, en al mijn bezittingen lagen verspreid. Laurent zei tegen me: ‘Lig hier niet van wakker, ik ga twee koffers voor je kopen’ - waarop hij dat effectief, in zeven haasten, deed. Daar hebben we al vaak om gelachen.”

Ook de dag van de bruiloft verliep niet meteen vlekkeloos, aldus Gilbert. “Ik werd naar de sacristie gebracht, waar ik bisschop Danneels ontmoette. Ik had de locatie van het huwelijk nog niet gezien, en plots zag ik daar overal camera’s. Tot dat moment besefte ik niet dat het zo’n mediagebeuren zou worden. Opeens dacht ik bij mezelf: wat doe ik hier? Het voelde alsof ik een fout had gemaakt, door deel te nemen aan dit huwelijk. Maar ik moest er uiteraard voor gaan, want ik had alles voorbereid met Laurent. Hij waarschuwde me: ‘De kardinaal gaat spreken, en u krijgt drie minuten voor uw tekst.’ Uiteindelijk werden mijn drie minuten er achttien… Laurent heeft veel flexibiliteit, en ik ook.”

Zo paste Gilbert z’n taalgebruik aan voor de gelegenheid. “Ik sprak eenvoudig en direct, zoals gewoonlijk”, vertelt hij. “Ook al zei een vriend me achteraf dat ik geen enkel vuil woord had gebruikt. Voor de bruiloft had de pers de aristocratie gewaarschuwd voor mij. In hun ogen was ik de priester van de gangsters, die een taaltje gebruikte dat de aristocratie als beledigend kon opvatten. Maar goed: ik had voor de plechtigheid enkele zinnen in het Vlaams voorbereid. Dat vond het publiek - én de media - wel charmant, naar het schijnt.” Al was er wel één puntje van kritiek, zo herinnert Gilbert zich. “Tijdens de bruiloft van Laurent sprak ik een beetje Vlaams. Een maand lang heb ik bijna elke dag geoefend. Ik moest ongeveer tien zinnen uitspreken. Ik wilde de juiste intonatie hebben, de juiste lettergrepen benadrukken. Laurent hielp me, hij liet me een week repeteren. De journalisten waardeerden het, maar schreven achteraf dat ik een ‘vreselijk’ fonetisch accent had! (lacht)”

Met Laurent naar Lourdes

Na de plechtigheid bleef het contact tussen Gilbert en het echtpaar opperbest. “Ik heb de prins en zijn gezin de afgelopen jaren vaak gezien”, legt de priester uit. “Laurent trof ik meermaals in Lourdes, want hij wilde altijd dat ik hem vergezelde. Het is eveneens een plezier om z’n tienerkinderen te zien. Laurent is streng voor hen, maar zeer attent... Elk jaar komen ze op vijftien augustus bij mij op bezoek op de boerderij, in de Provence.”

Over prinses Claire wil Gilbert het volgende kwijt: “Toen ik haar voor het eerst zag, zei ik tegen mezelf dat ze helder en schoon is. Haar voornaam beschrijft haar goed. Ze is dol op Laurent en de kinderen. Ze is heel zachtaardig, maar vastberaden.”

Géén Belgische evenknie van prins Harry

De voorbije jaren werd prins Laurent door royaltywatchers meermaals vergeleken met de Britse prins Harry. Beiden reserveroyals, die moeilijk aarden in de rigide wereld van het koningshuis. Guy Gilbert begrijpt waarom die parallel getrokken wordt, maar zelf is hij het daar niet mee eens. “Harry heeft een aantal maatstaven overschreden”, klinkt het. “Bovendien is hij getrouwd met iemand die hem - in mijn ogen - niet steunt om deze moeilijkheden daadwerkelijk het hoofd te bieden.”

“Laurent vertelde me dat Koning Boudewijn op een aantal vlakken heel streng was”, aldus nog Gilbert. “Met hem natuurlijk ook, maar vooral met zijn broer (Filip, red.). Hij die zal regeren moet zelf zeer rigoureus zijn in zijn prestaties, zijn training. Daarnaast moet hij ook een mens zijn. Voor Laurent komen mensen op de eerste plaats. Hij is een zeer goede en zorgzame persoon. Ik ben blij dat ik Claire en Laurent mag kennen, en voel een speciale vriendschap voor hem. De relatie met Filip en Mathilde is hartelijk, maar ze is niet dezelfde als die met Laurent.”

