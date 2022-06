Het turbulente liefdesverhaal van prinses Märtha Louise en haar sjamaan: “We hebben drie tot vier keer per dag seks”

RoyaltyHuwelijksklokken in Noorwegen: prinses Märtha Louise (50) is officieel verloofd met haar beruchte vriend Durek Verrett (47). Daarmee legt de dochter van koning Harald (85) de harde kritiek op haar wederhelft, een omstreden biseksuele sjamaan die de kost verdient met ‘spirituele praktijken’, definitief naast zich neer. Nochtans is sinds haar relatie haar inkomen gekelderd en moet ze een strijd voeren om haar koninklijke titels. Een portret van een eigenwijze prinses die zo in de ban is van haar geliefde dat ze haar hele hebben en houden ervoor op het spel zet. “Ik zou met een directeur of een Lord of iemand met een of andere hoge rang moeten zijn.”