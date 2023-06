“Het telefoontje met de sultan bewees zijn nut”: koning Filip werkt hard aan zijn internationale prestige

Royalty Na koning Charles en koningin Camilla: koning Filip nu ook te gast bij Jordaanse koning

Twee weken na het koninklijk huwelijk in Jordanië is koning Filip (63) opnieuw in dat land in het Midden-Oosten. Hij werd dinsdagavond ontvangen door koning Abdoellah (61) en is er ook blijven logeren. Vorige week was hij nog te gast bij de Britse koning Charles (74) en koningin Camilla (75).