Het symbool voor wedergeboorte en een herinnering aan Diana: de verborgen boodschappen in Meghans outfit

Wanneer je een interview geeft dat wereldwijd bekeken en geanalyseerd zal worden, spreekt het voor zich dat je toch even nadenkt over je garderobe. Meghan Markle (39) is daarop geen uitzondering. Voor haar explosieve interview met Oprah Winfrey koos ze dan ook voor een outfit vol verborgen boodschappen.

De hertogin van Sussex is zich maar al te goed bewust van de boodschap die ze met haar kledij uitdraagt. Denk maar aan de laatste evenementen die ze als werkende royal bezocht: plots koos de doorgaans erg sobere Meghan voor opvallende jurken en felle make-up. Als wou ze zeggen dat ze nu eindelijk zélf kon kiezen wat ze zou dragen. En nu ze in Californië woont, lijkt Meghan de strakke pakjes en hoge hakken te hebben ingeruild voor losse jurken, leggings en platte schoenen - de ultieme vrijheid.

Een stralende Meghan Markle in opvallende jurk en make-up voor een van haar laatste optredens als werkende royal.

Lotus

Wie dus dacht dat Meghan op de dag van het interview gewoon de eerste de beste outfit uit de kast trok, komt bedrogen uit. Over de hele outfit - compleet met haartooi en juwelen - werd wel degelijk goed en grondig nagedacht. Neem nu de zwarte Armani-jurk, die verkocht wordt voor zo’n 4.000 euro. Omdat de jurk zelf best sober is, valt de witte bloem op Meghans rechterschouder extra op. Niet zomaar een bloem, maar een lotus. Die staat voor wedergeboorte en reiniging van het slechte. “Wat interessant is aan de lotus is dat die elke dag opnieuw geboren wordt", klinkt het in Town & Country. “Het is dus zeker een symbool van heropleving. Daardoor is de lotus ook een perfect cadeau voor iemand die herstelt van een verwonding of een traumatische gebeurtenis. Maar de bloem heeft ook een fascinerende wil om te leven. Een zaadje van een lotus kan duizenden jaren zonder water overleven." De bloem lijkt dus niet alleen symbool te staan voor de ‘wedergeboorte’ van Meghan en Harry in Californië (“We zijn niet gewoon aan het overleven, we zijn aan het bloeien”, vertelde de hertogin daar zelf over in het interview) maar ook voor de drang van Meghan om te overleven, hoewel ze met zelfmoordgedachten kampte.

Wallis Simpson

De jurk heeft volgens royaltywatchers nog wel meer betekenissen. Ze zou namelijk erg hard lijken op de gebloemde jurk die Wallis Simpson in 1936 droeg op een portret. Meghan wordt vaak vergeleken met Wallis, een Amerikaanse gescheiden vrouw die midden jaren 1930 een relatie begon met de Britse prins Edward. Hun liefde was zo groot dat de prins zijn rechtmatige plek op de troon opgaf om met Wallis te kunnen trouwen, in een zet die volgens heel wat royaltywatchers erg lijkt op de keuze van prins Harry om het koningshuis de rug toe te keren voor de liefde. Ook Meghans kapsel - middenscheiding, opgestoken haar - doet denken aan dat portret van Wallis. Zeker nu de hertogin steeds vaker haar haren los draagt in Californië, lijkt het opgestoken haar nog meer een bewuste keuze.

Wallis Simpson, bij wie Meghan inspiratie zou hebben gehaald

Schoonmoeder

Maar Wallis Simpson is niet de enige vrouw die Meghan in gedachten had bij het kiezen van haar outfit. Volgens heel wat royaltywatchers is de zwarte eyeliner die de hertogin draagt een verwijzing naar prins Harry’s moeder, prinses Diana. Ook zij droeg zwarte eyeliner tijdens haar explosieve interview met de BBC in 1995, waarin ze commentaar gaf op haar (falende) huwelijk met prins Charles.

Detailfoto: de diamanten armband uit de collectie van prinses Diana

Ook Meghans fijne diamanten armband is een rechtstreekse verwijzing naar haar overleden schoonmoeder. De armband komt namelijk rechtstreeks uit de collectie van Diana. Meghan droeg de armband voor het eerst in oktober 2018, toen ze met prins Harry op bezoek was in Fiji. Ook in 2019 haalde ze de armband nog regelmatig uit de kast. En de armband, die zo’n 21.000 euro waard is, heeft nog een andere, emotionele betekenis. Prins Harry gebruikte namelijk diamantjes uit het juweel om Meghans verlovingsring samen te stellen. De grote steen van die ring komt uit Botswana, maar de kleine diamantjes aan de zijkant komen dus uit Diana’s armband. “Om ervoor te zorgen dat ze ons op deze geschifte reis vergezelt", legde Harry toen uit. En dat lijkt ook nu de boodschap te zijn: “Ze wilde de armband dragen zodat Harry’s moeder tijdens het interview bij hen zou zijn”, liet een woordvoerder weten aan ‘Today’. De ketting die Meghan droeg, een ontwerp van Pippa Small ter waarde van zo'n 2.100 euro, zou dan weer verwijzen naar het groeiende gezinnetje van de hertogin. De grotere hanger zou haar en Harry voorstellen, de twee kleinere stenen zoontje Archie en hun nog ongeboren dochtertje.

Detailfoto: de halsketting van Meghan die haar groeiende gezinnetje zou voorstellen

Prins Harry droeg het grijze kostuum al toen hij zoontje Archie aan de wereld voorstelde.

En prins Harry? Die lijkt iéts minder over zijn outfit te hebben nagedacht, al had zijn grijze kostuum wel degelijk een emotionele betekenis. Het is namelijk hetzelfde kostuum dat Harry droeg toen hij en Meghan hun pasgeboren zoontje Archie aan de wereld voorstelden. Het pak wordt in ieder geval regelmatig uit de kast gehaald. Twee jaar geleden droeg Harry het nog op werkbezoek in Marokko.

