Het sterfbed van onze eerste koningin en de skyline van Leopold II: op koninklijke tour door België (deel 1)

Royalty Beelden van jonge prins William en Kate Middleton die stevig feesten gaan viraal

Het oude ‘feestleven’ van prins William (40) en Kate Middleton (40) gaat viraal op TikTok. Een gebruiker van de app maakte een video waarin oude foto’s te zien zijn van het leven dat het koppel leidde, voordat ze trouwden in 2011. Dat leven zag er opmerkelijk anders uit, in vergelijking met hoe het koppel nu voorkomt. De video krijgt opvallend veel positieve commentaren, omdat het de twee volgens velen “herkenbaar” en “menselijk” maakt. “Ze zijn net als iedereen”, klinkt het onder meer in de reacties. “Ze lijken op mij wanneer ik met mijn vrienden foto’s maak!”

1 augustus