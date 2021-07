Het sprookje is voorbij: daarom leven prins Albert en prinses Charlene van Monaco al maandenlang gescheiden

Royalty Prins Harry alweer terug in de VS na herdenking Diana

3 juli Prins Harry (36) is alweer thuis in LA. Hij was de voorbije week in het VK om de herdenking van zijn moeder, Diana, bij te wonen in Londen. Hoewel de Britten hadden gehoopt op een verzoening tussen Harry en zijn broer William (39), blijkt dat niet het geval. Harry vertrok al 20 minuten na de ceremonie en vloog een dag later weer naar huis.