Het pijnlijke verschil tussen Ingrid Alexandra en Marius van Noorwegen: “Dezelfde moeder, maar héél verschillende toekomst”

Prinses Amalia van Nederland is niet de enige troonopvolgster die dezer dagen meerderjarig wordt. Prinses Ingrid Alexandra wordt op 21 januari volwassen. En een week tevoren viert halfbroer Marius, kroonprinses Mette-Marits zoon uit een relatie voor ze Haakon tegen het lijf liep, zijn 25ste verjaardag. Hun moeder en (stief)vader hebben er altijd over gewaakt alle kinderen gelijk te behandelen, maar uiteraard is er een enorm verschil tussen Ingrid Alexandra en Marius, die geen titel draagt. Vijf jaar geleden gaf hij aan volledig uit de aandacht en het openbare leven te willen verdwijnen, en daar is hij wonderwel in geslaagd. Na een valse start met twaalf stielen en dertien ongelukken zien we Marius enkel en alleen nog op familieaangelegenheden, zoals het vormsel van halfbroer prins Sverre Magnus. Na enkele woelige jaren lijkt hij gesetteld, en heeft hij een vaste baan als mecanicien in een garage. Hoe anders is het pad voor prinses Ingrid Alexandra: ook zij werd lang uit de belangstelling gehouden, maar eind november maakte ze haar allereerste solo-uitstap. Een signaal dat de tweede in lijn voor de Noorse troon de komende jaren steeds prominenter in beeld zal komen.