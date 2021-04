Het mysterie van de hallucinante bruidsschat van Grace Kelly: waar zijn de vermiste miljoenen naartoe?

Voor Grace Kelly prinses van Monaco werd, was ze een snel rijzende Hollywoodster met al het potentieel om het te maken in de filmwereld. In 1955, toen ze nog maar 25 jaar oud was, won ze al haar eerste Oscar, dankzij haar rol in ‘The Country Girl’, naast Bing Crosby. Daarnaast was ze te zien in enkele andere klassiekers, zoals ‘High Society’ (1956, met Crosby en Frank Sinatra), en drie van Alfred Hitchcocks meest memorabele films, waaronder ‘Rear Window’ (1954), ‘Dial M for Murder’ (1954) en ‘To Catch a Thief’ (1955). Een leven vol roem en rijkdom lag in het verschiet voor de jonge actrice.