“Het lijkt wel een pensenkermis”: Willem-Alexander en Máxima missen de grandeur van hun voorgangers

ROYALTY Wil­lem-Alexan­der kijkt uit naar weerzien met Filip, maar niet om over het koloniaal verleden te praten

De Nederlandse koning Willem-Alexander (56) is niet van plan om met zijn Belgische collega koning Filip (63) te bespreken hoe ze allebei omgaan met het koloniale verleden van hun land. Hij komt over drie weken op staatsbezoek in België. Maar het beladen historische verleden zal hij niet als gespreksonderwerp aankaarten, gaf hij desgevraagd aan in een persgesprek met Belgische journalisten.