“Het laat mij niet onberoerd”: koningin Mathilde krijgt eredoctoraat van UHasselt en geeft toespraak

royalty Staatsbe­zoek Wil­lem-Alexan­der en Máxima aan België: de eerste details onthuld door onze royalty-ex­pert

Koning Filip (63) en koningin Mathilde (50) hebben de Nederlandse koning Willem-Alexander (56) en koningin Máxima (52) uitgenodigd voor een staatsbezoek in België. Het koninklijk paleis in Brussel maakt het programma normaal volgende week bekend. Maar onze royalty-expert onthult alvast de eerste details. Onder meer over de steden waar het bezoek begint en eindigt. En over het — naar koninklijke normen — verrassende transportmiddel waarmee de Nederlandse vorsten naar België komen.