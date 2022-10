“Het kan ervoor zorgen dat Charles de koninklijke titels van Harry en Meghan afpakt”: Brits paleis in rep en roer door Harry’s memoires

GAIA viert dertigjari­ge bestaan met prins Laurent in hondentrui en ministers

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft deze namiddag in Brussels Expo haar dertigste verjaardag gevierd, in aanwezigheid van onder anderen prins Laurent en drie ministers van Dierenwelzijn, Ben Weyts (Vlaanderen), Bernard Clerfayt (Brussel) en Céline Tellier (Wallonië). Prins Laurent droeg voor de gelegenheid een pull uit hondenhaar die hij eerder in Berloz ontvangen had van de vereniging Handi-Bob, die kinderen met een beperking en bobtails samenbrengt.

23 oktober