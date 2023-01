“Het is voor mij heel belangrijk om een afgeschermd privéleven te hebben”: koningin Mathilde viert vrijdag 50ste verjaardag

Royalty Verliezen Harry en Meghan hun Sus­sex-ti­tels? “Hij schaadde de reputatie van het Verenigd Koninkrijk”

Prins Harry (38) en zijn vrouw Meghan Markle (41) liggen serieus onder vuur. In zijn autobiografie ‘Reserve’ verklaarde Harry de Verenigde Staten tot zijn thuis, waardoor de Britten zich in de steek gelaten voelen. Met daarbovenop de aanval tegenover de rest van de koninklijke familie, roepen conservatieven op om vrijwillig afstand te doen van zijn Sussex-titels of om zijn titels af te nemen.

