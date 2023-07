“Het is prachtig om Belg te zijn”: koninklijk paleis herdenkt koning Boudewijn met unieke vakantiefoto’s

“Morgen zal het exact 30 jaar geleden zijn dat koning Boudewijn overleed in zijn vakantieoord in Motril”, is in het bericht te lezen. “We herdenken de vijfde koning der Belgen door terug te blikken met enkele vakantiefoto’s uit het archief van de koninklijke familie.” Op de foto’s is Boudewijn onder meer te zien in de bergen en poserend voor palmbomen. Op een opmerkelijk kiekje dragen hij en koningin Fabiola een geel T-shirt met daarop het opschrift ‘Het is prachtig om Belg te zijn’. Ook een jonge koning Filip is op een van de foto’s te zien.