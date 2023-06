Het is officieel: Harry en Meghan hebben de sleutels van Frogmore Cottage teruggegeven

Royalty Ze flirtte met iemand anders, hij hakte haar hoofd af: het korte leven van Catherine Howard, de 5de vrouw van Henry VIII

Toen hij scheidde van Anne of Cleves had de Britse koning Henry VIII al lang zijn oog laten vallen op een piepjonge hofdame. In tegenstelling tot zijn meest recente ex, die hij ‘verschrikkelijk lelijk’ noemde, staat de amper 18-jarige Catherine Howard bekend als de mooiste vrouw die Henry ooit aan zijn zijde had. Hij noemde haar zijn ‘rose without a thorn’, maar al snel bleek dat ze het ene schandaal na het andere met zich meebracht. Catherine had veel ervaring in bed, en hield ook van seks en mannen. Ze was lang geen onschuldige maagd meer toen ze trouwde, en dat werd haar fataal.