“Het is mijn taak om de uitbuiting en omkoping bloot te leggen”: dit vertellen Harry en Meghan in Netflixdocu

De eerste drie afleveringen van ‘Harry & Meghan’ behandelen vooral de periode voor de befaamde ‘Megxit’. Ze vertellen hoe ze elkaar leerden kennen - via Instagram - en over een van hun eerste kussen, tijdens een hobbelige autorit in Afrika. Harry geeft ook toe dat het voor hem niet makkelijk was om een relatie uit te bouwen. “Elke relatie die ik had, werd binnen een paar weken breed uitgesmeerd in de kranten”, biecht hij op. Daarom wilde hij zijn romance met Markle zo lang mogelijk geheim houden. Dat lukte een tijdje, tot een Britse tabloid in oktober 2016 het nieuws ontdekte. “Dat moment veranderde alles”, klinkt het.

De druk van de media

De docu legt ook regelmatig de link met het tragische lot van prinses Diana, de moeder van Harry die in 1997 om het leven kwam tijdens een auto-ongeval in Parijs. Vooral de achtervolgingen door paparazzi wegen zwaar door bij het koppel. “In de tijd van mijn moeder was het fysieke intimidatie”, vertelt Harry. “Camera’s in je gezicht, mensen die je achtervolgen. De paparazzi vallen je nu nog steeds lastig maar de intimidatie zit meer online. Het is hard om alweer een vrouw die ik graag zie door deze waanzin te zien gaan.” “Mijn huis was omsingeld, er zaten altijd mannen in hun auto, wachtend tot ik iets zou doen”, vult Meghan aan, die tijdens het begin van hun relatie nog in Toronto woonde. “Ze klopten aan bij de buren, en betaalden sommigen van hen om camera’s in hun achtertuin te hangen.”

Daarna staat het koppel lang stil bij de racistische uitlatingen aan het adres van Meghan. Volgens Harry werd Markle al vanaf de eerste week slachtoffer van racisme, toen de Daily Mail publiceerde dat ‘de nieuwe vriendin van Harry straight outta compton’ kwam. “Het paleis zei: ‘Doe niets, zeg niets’. Sommige familieleden zeiden: ‘Mijn vrouw heeft dat ook moeten doorstaan. Waarom zou Meghan een speciale behandeling moeten krijgen?’ Maar het verschil was het racisme-element.” Toen de eerste doodsbedreiging opdook, kreeg Meghan beveiliging van NBC, de zender waarvoor ze op dat moment acteerde in de reeks ‘Suits’. “De meest intense situatie”, omschrijft Steve Davies, haar voormalige bodyguard, het. “Onze chauffeur was getraind in ontwijkend rijden, en we moesten Meghan in haar eigen huis laten binnensluipen.”

Eerste ontmoeting met Queen

Ook de eerste - ietwat onwennige - ontmoeting tussen Meghan en de koninklijke familie komt aan bod. In de docu laat Markle uitschijnen dat er een gespannen sfeer heerst tussen de leden van de koninklijke familie. “De formaliteit naar buiten toe, is er ook aan de binnenkant. Dat vond ik heel verrassend. Pas als je alleen bent achter gesloten deuren, kan je ontspannen.” Harry vertelde haar ook niet dat ze de Queen zou ontmoeten tot vlak ervoor. “We gingen naar de Royal Lodge, en Harry zei opeens: ‘Ah, mijn grootmoeder gaat er ook zijn. Je weet toch hoe je een curtsy (de buiging die vrouwen binnen de koninklijke familie moeten maken, nvdr) moet maken, hé?’ Ik dacht dat hij een grap maakte.” Ze kreeg wel steun van de rest van de familie. “Ik maakte zo’n diepe buiging. Achteraf zeiden Eugenie, Jack en Fergie: ‘Je deed het geweldig!’”

Quote Alles was georke­streerd, we mochten ons verhaal niet vertellen. Nog steeds niet. Harry en Meghan over hun verloving

Het koppel staat ook uitgebreid stil bij hun verloving, eind november 2017. Harry vertelt daarbij hoe hij z'n grote liefde ten huwelijk vroeg. Op een avond goot hij champagne uit toen Meghan kip aan het bakken was. “Dat verklapte de boel wel wat. Ik had ook vijftien elektrische kaarsen opgesteld rond een deken in de noordelijke tuin, waar de personeelflats op uitkeken.” Harry ging vervolgens op één knie, voor Meghan en haar hond Guy, wiens beide voorpoten in het gips zaten. Tijdens het verlovingsfeestje droeg iedereen onesies in de vorm van een pinguïn. “Want die dieren zijn samen voor het leven.” Het moment waarop ze hun verloving bekendmaakten, bleek een minder leuke herinnering. “Alles was georkestreerd, we mochten ons verhaal niet vertellen. Nog steeds niet.”

Moeilijke band met familie

Over de familie van Harry wordt er weinig persoonlijks gemeld in de eerste drie afleveringen, maar die van Meghan komt wel uitgebreid aan bod. Zo getuigt haar moeder Doria over hoe zij ook achtervolgd werd door paparazzi. De gespannen relatie met de familie aan de kant van haar vader komt eveneens ter sprake. Zo liet haar halfzus Samantha regelmatig van zich horen in de media. “Mijn halfzus, die ik meer dan tien jaar niet zag en dan nog maar een dag, was plots overal. ‘Ik ken je middelste naam niet. Ik weet je verjaardag niet. Maar je vertelt dat je me hebt opgevoed en noemt me ‘opdringerige prinses’?”, klinkt het verontwaardigd bij Meghan. “Ik héb niet gebroken met haar. We hadden helemaal geen band. En ik wilde nog wel zo graag een zus.” Ook haar vader Thomas spaart Markle niet: “Ik kwam er via de roddelpers achter dat hij niet naar onze bruiloft kwam. In plaats van met ons te babbelen, babbelde hij met journalisten.” Op een bepaald vermoedde het stel dat de gsm van Thomas gehackt was. “We hebben hem nooit meer gesproken”, aldus Meghan. “Het is ongelofelijk triest wat hier gebeurd is. Ze had hiervoor een vader, en nu niet meer. Dat nam ik op mij, want als Meg niet met mij samen was geweest, dan zou haar vader nog steeds haar vader zijn”, vult Harry aan.

Op sommige momenten tonen Harry en Meghan zich zelfs positief tegenover de koninklijke familie. Zo vertelt Markle hoe ze genoot van een kerstlunch aan het paleis. De festiviteiten werden echter overschaduwd door prinses Mary of Kent, die een ‘blackamoor broche’ droeg - die wordt geassocieerd met de uitbuiting van zwarten. “Deze familie maakt soms deel uit van de oplossing, soms van het probleem”, analyseert Harry. Hij geeft toe dat er “onbewuste vooroordelen” heersen in de familie. “Maar dat is eigenlijk niemands schuld.” Wel benadrukt hij dat het zaak is om te leren uit je fouten, iets wat hij ook zelf moest doen. “Die nazi-outfit was waarschijnlijk een van de grootste fouten uit mijn leven. Ik had het kunnen negeren en fouten kunnen blijven maken, maar ik leerde ervan.”

Wit poeder

Hoe sneller het huwelijk naderde, hoe meer verhalen er over het koppel opdoken. De situatie werd bovendien erg grimmig toen Meghan een brief met wit poeder ontving, vertelt ze. “Het was zo eng. Achter de schermen kroop ik in mijn schulp.” Ze vergelijkt de persaandacht met een spelletje ‘whack-a-mole’: “Telkens dook er een nieuw verhaal op. De meest hatelijke dingen die ze konden verzinnen.”

In de laatste drie afleveringen, die volgende donderdag op Netflix verschijnen, staat het koppel stil bij hun huwelijk en de ‘Megxit’.

