“Het is erg bevrijdend om je eigen keuzes te maken”: Meghan legt uit waarom ze nu wél met Oprah kan praten

RoyaltyEigenlijk had Meghan Markle (39) al in 2018, nog voor haar huwelijk met prins Harry (35), een interview aan Oprah Winfrey willen geven. Dat verklapt ze in een nieuwe teaser die CBS heeft vrijgegeven. Alleen was het toen niet echt het goede moment voor een openhartig gesprek.

In de video herinnert Meghan Markle zich een eerder gesprek met Oprah Winfrey uit 2018, vlak voor ze in het huwelijksbootje zou stappen met prins Harry. De presentatrice smeekte haar toen om een interview. “Maar je zei dat het niet het goede moment was", klinkt het bij Oprah. Dat beaamt Meghan: “Ik mocht toen eigenlijk niet eens een gesprek met je hebben. Er hadden andere mensen bij moeten zijn. Ik kon toen niet 'ja’ zeggen”, klinkt het. “Dat was niet mijn keuze om te maken."

Waarom ze dan nu wel toezegt op het interview? “We bevinden ons nu in een heel andere situatie. We hebben heel wat levenservaring verworven, en we hebben nu ook gewoon de mogelijkheid om ja te zeggen.”

“Ik ben als een volwassene met een erg zelfstandig leven terecht gekomen in een constructie die heel anders is dan wat mensen denken", vervolgt Meghan. “Het is zo bevrijdend om nu het recht en het privilege te hebben om gewoon ja te kunnen zeggen. Om gewoon zelf een keuze te kunnen maken, en voor jezelf te kunnen spreken.”

Meghan lijkt inderdaad niet van plan om zich nog in te houden. In eerder verschenen beelden van het interview zegt ze bijvoorbeeld: “Ik snap niet hoe ze kunnen verwachten dat we onze mond houden terwijl ze mee onwaarheden over ons in stand houden. En als we zo het risico lopen om bepaalde zaken te verliezen… We zijn al ontzettend veel kwijtgespeeld." Een uitspraak die niet bepaald goed viel in het royalty-lievende Verenigd Koninkrijk...

‘Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry’, maandag 8 maart om 21.20 u. op Eén

LEES OOK:

BEKIJK OOK: