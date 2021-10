Het epische liefdesverhaal van prins Andrew en Sarah Ferguson, het koppel dat de monarchie deed wankelen

“Ik geloof niet dat Andrew de vreselijke dingen gedaan heeft waarvan ze hem beschuldigen.” Het zijn de vastberaden woorden van Sarah ‘Fergie’ Ferguson, sinds 1996 officieel gescheiden van de Britse prins, maar nog altijd zijn grootste voorvechtster. Zelfs nu Andrew door de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigd wordt van verkrachting en kindermisbruik, blijft Sarah - die trouwens nog steeds bij haar ex-man inwoont - achter hem staan. “Hij is een goede man, en een geweldige vader voor onze dochters”, houdt ze vol. Hoewel vele Britten verontwaardigd zijn dat Sarah hem verdedigt, is het niet verwonderlijk dat de hertogin van York sympathie heeft voor haar ex. Ze hebben samen namelijk al heel wat watertjes doorzwommen. En als zelfs een verkachtingszaak niet tussen Andrew en Fergie kan komen, kan niets dat. “Hun liefde raasde door Buckingham Palace als een tropische storm”, aldus royaltykenner Richard Kay. “Sinds hun kinderjaren was er al een duidelijke aantrekkingskracht tussen die twee, en sindsdien is het stof nooit echt gaan liggen.”