"Het enige wat ik zelf kon bepalen, was wat ik at": Zweedse kroonprinses Victoria streed jarenlang tegen anorexia

Jurk van koningin Mathilde is onderwerp van gesprek in het buitenland

Opvallend? Dat was ze zeker en vast. Maar was het ook een geslaagde look? De jurk die koningin Mathilde (50) dinsdag droeg tijdens een receptie op het paleis, is in ieder geval onderwerp van gesprek in het buitenland. Zowel de Spaanse krant ‘El Confidencial’, het Britse ‘OK! Magazine’ als het Duitse blad ‘Bunte’ hadden aandacht voor de opvallende jurk van onze koningin.

1 februari